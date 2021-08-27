Податок на квадртиру в Україні: хто і скільки повинен платити

Власники нерухомості мають сплатити податок на квадртиру в Україні. Уже у вересні сума автоматично збільшиться, бо ж доведеться заплатити ще і штраф.

Тож хто має платити податок та як вберегти себе від зайвих витрат, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Наша героїня Марія декілька років тому переїхала до Києва зі Львова. Після переїзду оселилася у своїй столичній квартирі, за яку має платити податок, бо вона понад 60 квадратних метрів. Одразу після переїзду Марія не зверталася в податкову, а всі листи про необхідність сплати податок їй надходили до Львова. “Я не отримувала повідомлення. Воно надходило до Львівської області, де я фактично є зареєстрована. Через це не змогли оплачувати податок вчасно”, – каже вона.

Таким чином торік довелося сплатити податок одразу за два роки та 10% штрафу за затримку платежів, а це – декілька тисяч гривень. Тож нині Марія вирішила звернутися до фахівців особисто та повідомити про фактичне місце проживання.

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Олена Виноградова, керівниця податкової служби Київської області каже, що так мають робити всі платники податків, аби згодом уникнути штрафів. Вирахувати кількість метрів, за які треба платити, можна і самостійно: “Беремо площу квартири, віднімаємо від неї пільгову площу, залишається та частина, яка має обкладатися податком на нерухомість”.

Пільгова площа квартири становить 60 квадратних метрів. Щодо приватного будинку, то вона вдвічі більша – 120. Якщо ж у власності і квартира і будинок, то загальний пільговий метраж – 180 квадратних метрів. “Якщо будинок складає там 250 квадратних метрів і у нього два власника, то кожен з власників має право скористатися 120 квадратними метрами пільгової площі”, – пояснила експертка.

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Якщо українці раптом вирішили приховати нерухомість та не повідомили про неї податкову, то служба має право протягом трьох років нарахувати податок на нерухоме майно.

Повідомлення про сплату податкова мала надіслати не пізніше 1 липня. Оплатити податок українці мають до 31 серпня. Якщо не встигли – протягом перших 30 днів нарахують штраф у розмірі 5% від суми податку. Далі – вдвічі більше.

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