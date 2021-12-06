Подвійне громадянство: ось що саме запропонував Зеленський

Президент України вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів про подвійне громадянство.

Пропозиція Володимира Зеленського має повністю змінити правила у сфері громадянства, а до того ж він суттєво відрізняється від усіх пропозицій, які лунали досі.

Законопроєкт напряму дозволити громадянам України мати також подвійне громадянство

Про все це – у статті редактора “Європейської правди” Сергія Сидоренка Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства. А тим, хто віддає перевагу відео, радимо також короткий відеоблог на YouTube-каналі “Європейської правди”.

Законопроєкт Зеленського пропонує напряму дозволити громадянам України мати також громадянство/підданство інших держав, не обмежуючи жодним чином кількість паспортів у однієї людини.

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Втім, тут є виняток: громадяни тих держав, які визначені урядом як “держави міграційного ризику” (це – велика частина африканських держав, низка азійських тощо). До цього переліку входить і держава-агресор, тобто Росія. Отже, громадянам РФ та інших “ризикованих” держав необхідно визначитися: якщо вони хочуть отримати український паспорт, то мають вийти зі своїх нинішніх громадянств.

Натомість тим українцям, які переїхали до Євросоюзу, США чи інших заможних та/або дружніх держав і отримали тамтешній паспорт, тепер не треба буде цього приховувати. Законодавство України у разі ухвалення “паспортного закону Зеленського” дасть їм можливість легально зберігати або ж за спрощеною процедурою відновити українське громадянство.

Законопроєкт не передбачає масової видачі паспортів діаспорянам.

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Щоби відновити українське громадянство, представникам діаспори треба буде повернутися до України на постійне проживання.

Підсумовуючи: проєкт Зеленського не залучить мільйони нових громадян. Натомість головна ідея закону – вивести з тіні тих, хто напівзаконно має два паспорти.

А ще президент вирішив взагалі утриматися від санкцій проти українців, які отримали паспорт громадянина РФ, за єдиним винятком: ті, хто пішов працювати за контрактом у збройних силах РФ, автоматично і безальтернативно втрачають громадянство України, щойно українська держава про це дізнається.

Окремо у проєкті прописані норми про спрощене надання українського громадянства російській опозиції, яка тікає від переслідувань у РФ. Таким росіянам український паспорт даватимуть, не чекаючи, що вони вийдуть з громадянства РФ, щоби не змушувати їх іти до російського консульства.

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На тих, хто обрав для себе варіант зі збереженням громадянств кількох країн, утім, закон накладає низку обмежень.

Більше про пропозицію Зеленського та про те, чи є шанси втілити її в життя у матеріалі Сергія Сидоренка Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства.

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