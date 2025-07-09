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Подорож з дитиною за кордон 2025: поради від Держприкордонслужби України

Чек-лист для подорожі з дитиною за кордон: поради від Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Літо — час відпусток, подорожей і сімейних пригод. Якщо плануєте їхати з дитиною за кордон, важливо заздалегідь підготувати всі документи та знати правила перетину кордону, щоб уникнути стресу і проблем.

Згода батьків для виїзду за кордон з дитиною

  • Якщо дитина подорожує з одним із батьків — нотаріальна згода не потрібна.
  • Поїздка з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом — згода також не потрібна.
  • Якщо супроводжують сторонні особи (не родичі) — обов’язкова нотаріальна згода або заява, завірена органом опіки.

Необхідні документи для проходження паспортного контролю

  • Закордонний паспорт дитини (біометричний або звичайний).
  • ID-картка дитини (якщо є).
  • Свідоцтво про народження дитини.
  • Документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо дитина подорожує без батьків).

Важливо!

Перед поїздкою перевірте умови в’їзду та карантинні обмеження країни призначення.

Підготовка документів для виїзду з дитиною за кордон — запорука безпечної та приємної подорожі.

Бажаємо вам яскравих вражень і безпечних сімейних пригод цього літа!

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