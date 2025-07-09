Подорож з дитиною за кордон 2025: поради від Держприкордонслужби України

Чек-лист для подорожі з дитиною за кордон: поради від Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Літо — час відпусток, подорожей і сімейних пригод. Якщо плануєте їхати з дитиною за кордон, важливо заздалегідь підготувати всі документи та знати правила перетину кордону, щоб уникнути стресу і проблем.

Згода батьків для виїзду за кордон з дитиною

Якщо дитина подорожує з одним із батьків — нотаріальна згода не потрібна.

Поїздка з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом — згода також не потрібна.

Якщо супроводжують сторонні особи (не родичі) — обов’язкова нотаріальна згода або заява, завірена органом опіки.

Необхідні документи для проходження паспортного контролю

Закордонний паспорт дитини (біометричний або звичайний).

ID-картка дитини (якщо є).

Свідоцтво про народження дитини.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо дитина подорожує без батьків).

Важливо!

Перед поїздкою перевірте умови в’їзду та карантинні обмеження країни призначення.

Підготовка документів для виїзду з дитиною за кордон — запорука безпечної та приємної подорожі.

Бажаємо вам яскравих вражень і безпечних сімейних пригод цього літа!

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