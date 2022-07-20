Уряд Польщі затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо спрощення правил отримання “карти поляка” для громадян України, які отримали притулок після російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві на сайті польського Кабміну, пише “Європейська правда”.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання “карти поляка” можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.

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“Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов’язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання “карти поляка”, незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни”, – наголошується в повідомленні.

Заяви можуть подати як ті, хто вже мав “карту поляка”, так і ті, хто подає заявку вперше. Документи можна отримати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України.

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Зазначені положення поширюватимуться і на громадян Білорусі та Росії.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливо отримати проблеми під час мандрівок між країнами блоку або у разі короткострокового повернення в Україну.

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