Посольство України в Італії підняло наболілу теми недобросовісних посередників «консульських послуг» та запису на прийом у консульство.

За нелегальні посередницькі послуги передбачено покарання

Після введення електронної черги для запису на прийом у консульствах у Римі, Мілані і Неаполі, у соціальних мережах з’явилися оголошення посередників, які пропонували свої послуги, та брали за це 50, чи 100Є.

Посольство України в Італії опублікувало застереження не користуваися послугами шахраїв.

Дипломатична установа подякувала небайдужим громадянам, які надіслали їм скріншоти та записи розмов із такими “посередниками”.

Якщо ви також зіткнулися із подібною шахрайською діяльністю, Посольство просить повідомляти про це, заповнивши електронну форму МЗС України.

Посольство використовує отриману інформацію і передає її до правоохоронних органів Італії для подальшого опрацювання.

Також, ви можете поінформувати Фінансову Поліцію Італії (Guardia di Finanza) та найближчу консульську установу України.

“Важливо детально та чітко зазначити всі обставини: імена причетних осіб, назви груп у соцмережах, хто і яку суму просив вас заплатити, підтверджуючі документи щодо можливої оплати”.

Дипломатична установа повідомляє, що справи деяких “посередників”, які пропонувала шахрайські послуги в інтернеті, вже перебувають на контролі Фінансової Поліції Італії.

“Вкотре просимо вас, будь-ласка, подумайте двічі перш, ніж звертатися до посередника за послугою запису до електронної черги, не створюйте попит на послуги, бо це шкодить іншим громадянам!” – закликає Посольство України в Італії.

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Як записатися на прийом у консульство

Посольство України в Італії попереджає, що діяльність таких «посередників» нічого спільного з офіційною діяльністю співробітників Консульства України в Римі, Генерального консульства України в Мілані та Генерального консульства України у Неаполі не мають.

Доступ до електронної черги всіх консульських установ України вільний, безкоштовний та будь-хто має однакові можливості в ній зареєструватися – пише Посольство.

Записатися на консульський прийом можна онлайн на сервісі електронної черги.

Посольство запевняє, що цей сервіс “поступово вдосконалюється новими засобами захисту”.

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Запис на виїзні консульські обслуговування

Виїзні консульські обслуговування відбувається за межами консульських установ, у різних регіонах Італії. Запис на них проходить не на сайті консульства, а через довірених осіб дипломатичного представництва. Їх телефони та електронна пошта завжди вказуються в оголошеннях про проведення виїзних консульських обслуговувань.

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