Зловмисники вигадують щораз хитріші схеми, аби позбавити людей житла.

Адвокати, які відстоюють у судах інтереси постраждалих від таких аферистів, кажуть: повертати вкрадену нерухомість буває вкрай важко. Пише газета “Експрес“.

“Ось випадок із моєї практики. Молодий чоловік поїхав на заробітчи за кодон. Коли повернувся додому, з’ясувалося, що квартира, яка належала йому з батьком у рівних частинах, уже у власності чужих людей, — розповідає Тетяна Козаченко, адвокатка. — Зловмисники підробили рішення суду, за яким він начебто передав половину записаного на нього помешкання батькові, а самого батька підпоїли та завезли до “чорного” нотаріуса підписати документи. Нам таки вдалося відсудити половину помешкання, яке належало хлопцеві. А за батькову половину судова тяганина триває вже понад два роки”.

Ось ще один випадок з адвокатської практики. Мешканець столиці свого часу проживав із тіткою, після смерті якої успадкував її квартиру. Однак дані про спадок не вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. “Одного дня до його помешкання постукали правоохоронці та запросили пройти з ними до відділка, — каже адвокатка. — Протримали його там цілий день. А коли ввечері чоловік прийшов додому, то в квартиру потрапити не зміг — на дверях поміняли замки”.

З’ясувалося, власність на його квартиру через суд незаконно оформила не знайома йому особа. З допомогою волонтерів та громадських організацій чоловік зумів довести своє право на житло аж після трьох років судової тяганини.

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“Українці опиняються в таких ситуаціях через існування великої кількості груп шахраїв та окремих осіб, які підробляють документи на право власності на нерухомість”, — зауважує Тетяна Козаченко.

— Яка схема незаконного заволодіння нерухомістю найбільш поширена?

— Одна з найпоширеніших — людина володіє житлом чи земельною ділянкою, але відомості про них не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тоді шахраї з допомогою своїх зв’язків з нечесними нотаріусами чи правоохоронцями підробляють документи на об’єкти нерухомості та вносять до реєстру. І все — офіційно житло вже не ваше.

Шахраї з допомогою своїх зв’язків з нечесними нотаріусами чи правоохоронцями підробляють документи на об’єкти нерухомості та вносять до реєстру.

— Наскільки важко повернути незаконно відібране майно?

— На експертизи та суди можуть піти роки. У моїй практиці були випадки, коли люди вигравали спори, однак не могли повернути своє майно, бо незаконні власники утримували його силою і вимагали нових судових розглядів, а реальних власників не пускали в помешкання.

— Якщо майно незаконно відібрали, куди слід звертатися?

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— Насамперед — у поліцію. Написати заяву і вимагати внесення відомостей про злочин у відповідний реєстр. Далі можна обирати між двома варіантами: або в Антирейдерську комісію при Міністерстві юстиції або до суду. Строки розгляду таких справ не встановлено. І хоч поліція неспроможна незалежно самостійно розслідувати такі злочини — ходіть до слідчого щодня, вимагайте розслідування. Наявність кримінального провадження допоможе вам у суді і дасть можливість збирати докази та добиватися справедливості.

Автор: Микола Заверуха

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