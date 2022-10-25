Інформаційна довідка щодо прав, можливостей та обов’язків громадян України, які виїхали до ЄС через війну.

У довідці міститься базова інформація про таке:

Права українців, що рятуються від війни на території ЄС;

Доступ до ринку праці в ЄС;

Доступ до соціальної допомоги та охорони здоров’я в ЄС;

Доступ до освітніх програм та онлайн-ресурсів українською мовою для учнів та викладачів за кордоном;

Як учням повернутись із-за кордону до навчання в українській школі;

Видача українських документів (закордонних паспортів, паспортів громадянина україни у вигляді ID картки, водійських посвідчень) та використання українських цифрових документів за кордоном;

Повернення в Україну;

Алгоритм дій у разі втрати або пошкодження житла, варіанти отримання притулку;

Програми підтримки у вирішенні соціальних питань, інформація про матеріальну допомогу.

В брошурі також можна знайти посилання на ресурси з корисною інформацією та необхідними контактами.

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