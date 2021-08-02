Правила приїзду в Україну для українців, іноземців та дітей з 4 серпня

Нові правила приїзду в Україну, які входять в дію з 4 серпня 2021 року. Вони відрізняються для українців, іноземців та дітей.
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Правила приїзду в Україну для іноземців
Обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та один з наступних документів:
• негативний результат тестування методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),
• негативний результат експрес-тесту на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),
• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19
Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років):
• встановлює застосунок «Вдома»
• не пізніше 72 годин після перетину кордону, робить тест на коронавірус. У разі позитивного результату – починає самоізоляцію.
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Правила приїзду в Україну для громадян України
Потрібно мати один із 2 документів:
• Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;
• Довідку про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.
За відсутності цих документів, слід зробити тест на коронавірус.
Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Якщо такого документу у них нема, іноземець (крім осіб до 18 років) повинен:
• встановити застосунок «Вдома»
• не пізніше 72 годин після перетину кордону, зробити тест на коронавірус. У разі позитивного результату – почати самоізоляцію.
У разі неможливості використання застосунку «Вдома» громадянин перебуватиме в обсервації.
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Правила приїзду в Україну для дітей
Діти до 12 років не потребують довідок про тестування.
Діти з 12 до 18 років повинні мати довідку про тестування, але звільнені від самоізоляції і встановлення додатку “Вдома”.
Правила не поширюються на тих, хто виїхав з України до 4 серпня 2021. Вони повертаються в Україну безперешкодно.
Маріанна Сороневич
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