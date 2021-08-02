Правила приїзду в Україну для українців, іноземців та дітей з 4 серпня

Нові правила приїзду в Україну, які входять в дію з 4 серпня 2021 року. Вони відрізняються для українців, іноземців та дітей.

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Правила приїзду в Україну для іноземців

Обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та один з наступних документів:

• негативний результат тестування методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

• негативний результат експрес-тесту на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19

Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років):

• встановлює застосунок «Вдома»

• не пізніше 72 годин після перетину кордону, робить тест на коронавірус. У разі позитивного результату – починає самоізоляцію.

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Правила приїзду в Україну для громадян України

Потрібно мати один із 2 документів:

• Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

• Довідку про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

За відсутності цих документів, слід зробити тест на коронавірус.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Якщо такого документу у них нема, іноземець (крім осіб до 18 років) повинен:

• встановити застосунок «Вдома»

• не пізніше 72 годин після перетину кордону, зробити тест на коронавірус. У разі позитивного результату – почати самоізоляцію.

У разі неможливості використання застосунку «Вдома» громадянин перебуватиме в обсервації.

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Правила приїзду в Україну для дітей

Діти до 12 років не потребують довідок про тестування.

Діти з 12 до 18 років повинні мати довідку про тестування, але звільнені від самоізоляції і встановлення додатку “Вдома”.



Правила не поширюються на тих, хто виїхав з України до 4 серпня 2021. Вони повертаються в Україну безперешкодно.

Маріанна Сороневич

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