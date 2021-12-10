Правила приїзду в Італію по біопаспорті на Різдво-2021

Італія ухвалила рішення залишити можливість в’їзду туристів з України, але за умови повної вакцинації від коронавірусу. Ось якими є правила приїзду в Італію цієї зими.

Раніше, у дипломатичних колах припускали, Італія може зачинитись для вакцинованих українців. Але за останй час такого рішення оголошено не було.

На офіційному сайті уряду Україна перебуває у переліку країн, яким дозволений в’їзд за умови повної вакцинації.

Про обмеження в’їзду з України для туристів оголосили Мальта та Болгарія, але то було до рішення ЄС від 9 листопада.

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Цього літа та осені вакциновані українці могли поїхати майже всюди – Рада ЄС внесла Україну в зелену зону ще 14 липня, рекомендувавши дозволити туристичні подорожі.

Але навіть попри це Італія лише наприкінці літа скасувала обов’язкову самоізоляцію для українців. Також лише у вересні дозволила туристичні поїздки для українців Польща.

Нагадуємо, ЄС визнав українські ковід-сертифікати про вакцинацію. У більшості європейських країн наразі діють правила, коли вакцинованим українцям дозволено в’їзд, якщо вони пред’являть документи про щеплення.

Ще в жовтні ЄС почав розглядати можливість прибрати Україну із переліку “зелених” країн через спалах коронавірусу. І вже тоді такі країни, як Франція та Німеччина самостійно обмежили в’їзд українцям тільки за сертифікатами про вакцинацію.

Правила приїзду в Італію читайте тут: Вакциновані українці можуть приїхати в Італію по безвізу без обмежень

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