Привила приїзду в Україну італійців та українців з Італії влітку 2021

Для приїзду в Україну цього літа особливих обмежень немає. Проте, щоб не мати проблем на кордоні, слід дотриматися простих правил.

Правила приїзду в Україну іноземців

Згідно з постановами української влади з 24 березня 2021 року всі іноземні громадяни, які мають намір в’їхати в Україну, повинні мати:

• поліс медичного страхування, який передбачає покриття лікування від Covid-19, що діє протягом усього періоду їх перебування в країні.

• негативний тест ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції), проведений не пізніше ніж за 72 години до прибуття в Україну.

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Вимоги до медичного страхування:

Страховий поліс для прибуття в Україну обов’язковий для усіх іноземних громадян;

поліс повинен бути виданий:

страховою компанією, зареєстрованою в Україні,

або іноземною страховою компанією з представництвом в Україні,

або компанією, що має договірні відносини зі страховою компанією-партнером в Україні;

поліс повинен передбачати покриття витрат на лікування від COVID-19, протягом усього періоду перебування в Україні.

У разі відсутності страхового поліса або негативного результату тесту ПЛР, прикордонні органи України мають право відмовити в’їзді до країни іноземцям та особам без громадянства.

Для отримання додаткової інформації про режим в’їзду, страхування та епідеміологічну ситуацію, ознайомтеся з інформацією за посиланнями:

http://www.viaggiaresicuri.it/country/UKR

https://covid19.gov.ua/uk

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://visitukraine.today/

На громадян Італії, які не мають дозволу на проживання в Україні, у випадку протермінування перебування в Україні (понад 90 днів що 6 місяців) через обмеження руху внаслідок пандемії, санкцій накладатися не буде.

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Правила приїзду в Україну українців

Для в’їзду українців в Україну обмежень немає. Із собою потрібно мати ПЛР (молекулярний) тест.

Увага, на час публікації Україні та Італія взаємно не визнають «зелених паспортів», чи вакцинації, тому для в’їзду в Україну українцям потрібно мати молекулярний тест, а іноземцям – тест і страховий поліс.



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