Прикордонна служба пояснила правила перетину кордону у 2021 році

У прикордонній службі відповіли на важливі питання, які хвилюють українців, зокрема про правила перетину кордону.

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Начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк відповів на запитання, які хвилюють українців зараз. Мова пішла про перетин кордонів.

Таким чином повідомляється, що на сторінці Державної прикордонної служби України з’явився запис прямої трансляції.

Як відомо, зараз Україна продовжує вживати заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Тепер потрібен не тільки страховий поліс, але і негативний тест на коронавірус. Якщо цього не буде на руках, тоді, іноземні громадяни не зможуть потрапити через кордон. Пiдписники задавали свої питання, які їх хвилюють на даний момент.

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Де можна отримати страховий поліс, і в якій формі він повинен бути?

Поліс страхування може бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні. Це може бути українська компанія, це може бути іноземна компанія.

Наступне питання стосувалося водіїв вантажівок, які їдуть додому в Україну, і через 2-4 тижні можуть повертатися до роботи. Як вже було сказано, правилами визначено, що виключення ізоляції для громадян України, водії вантажівок.

Тобто, якщо водій їде на фурі, перетинає кордон, тоді йому цього не варто робити. Якщо людина вже отримала вакцину від коронавірусу, і має відповідні документи.

Чи може це якось впливати на перетин кордону. Кабмін не визначив це питання, і в разі наявності такого документа, ми на них не реагуємо. Цікавляться громадяни України, які на даний момент знаходяться за кордоном.

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Якщо вони розуміли, що раніше їм потрібно було встановити додаток, то зараз всі запитують, чи потрібно робити тест шляхом ПЛР за кордоном, до приїзду в Україну.

У них є вибір: вони можуть зробити тест за кордоном, і спокійно проїхати, і не відволікатися на питання про встановлення Програми, і не робити тест в Україні.

Якщо не було можливості, тоді немає проблем. На державному кордоні громадяни встановлюють додаток. Після цього він може перебувати на ізоляції 14 днів, або ж здати тест, щоб не сидіти карантин. У разі якщо він негативний, з обліку його знімають.

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