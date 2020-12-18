Президент Володимир Зеленський запевнив людей, що під час ймовірного січневого локдауну державний кордон на в’їзд та виїзд будуть відкритими для українців, тому не потрібно скасовувати відпустки.

Зеленський розповів, що в грудні локдауну точно не буде, а буде в січні – ймовірність його “не мала”. Проте президент не радить продавати квитки та скасовувати відпустки – державний кордон буде відкритий на в’їзд та виїзд для українців.

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Зеленський просить людей дезінфікувати руки, тримати дистанцію, уникати скупчень та зміцнювати імунітет. Він також запропонував українцям взяти участь у так званому референдумі щодо локдауну.

Президент також нагадав, як правильно носити захисні маски.

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“Ми зовсім не так собі уявляли народовладдя, але усі ми беремо участь у всеукраїнському референдумі. Питання – “локдаун в грудні”. Що робити якщо ваша відповідь “ні” – все дуже просто, будь ласка, народ, носіть маски! Носіть їх правильно” – сказав Зеленський.

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