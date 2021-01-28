Раді пропонують дати українцям подвійне громадянство – законопроект

Народні депутати України пропонують внести зміни до українського законодавства, які дозволять мати подвійне громадянство.

Відповідний законопроект №4640 “Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України” зареєстровано у Верховній Раді.

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Автори законопроекту пропонують внести зміни до закону України “Про громадянство”, які надають громадянам України право набувати громадянство (підданство) іноземної держави без втрати громадянства України.

Згідно із документом, українці мають право набувати громадянство (підданство) іноземної держави без втрати громадянства України.

Окрім цього, іноземці можуть набувати громадянства України без відмови від громадянства своєї країни.

Також запроваджується декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) та ведення обліку громадян України, що мають громадянство інших держав.

Пропонується ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог щодо декларування наявності іноземного громадянства (підданства).

Окрім того, законопроектом передбачається подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на обрання на виборні посади або бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, проходження служби в правоохоронних органах тощо.

Дозволяється для українців і громадянство “держави агресора”, проте передбачено заборону зазначеним громадянам у реалізації їхніх виборчих прав. Така заборона діє до моменту скасування у визначеної держави статусу “агресора” або припинення зазначеними громадянами громадянства (підданства) такої держави.

Особа, що має подвійне громадянство не може обіймати керівні державні посади.

Авторами законопроекту є депутати фракції “Слуга народу” Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Микиша.

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