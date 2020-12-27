На кордоні, біля пункту пропуску в Корчовій черга з легковиків розтягнулася на 3 км. В Гребенному – на 1,5-1,8 км. Постійно збільшується також черга в Будомєжу.

В Медиці, на кордоні черга в бік України з легкових авто складає 5 км.

Читайте також: На кордоні Україна-ЄС – черги: на свята удвічі збільшилося кількість пасажирів

Між тим польська прикордонна служба подає, що станом на ранок, 24 грудня, найтриваліше на перетин кордону в бік України треба очікувати в Корчовій. Там у черзі для легкових авто можна простояти аж до 12 годин на звичайній смузі. У смузі для TaxFree черга рухається значно швидше – до 3-х годин очікування.

Довго треба стояти в черзі й в Дорогуську: до 10 годин на звичайній смузі і на смузі для TaxFree. В Будомєжу, за даними польских прикордонників, час очікування для легковиків складає 2 години, в Гребенному – 3 год.

Значно гірша ситуація з чергою для вантажівок. Очікувати на перетин кордону на всіх пунктах пропуску треба по 15-19 годин. А в Гребенному – аж 25 годин.

Читайте також: РІЗДВО НА ЧУЖИНІ. ДАЙ БОЖЕ НАСТУПНЕ В УКРАЇНІ ЗУСТРІЧАТИ

Нагадаємо, раніше дослідження показувало, що через епідеміологічну ситуацію та введення локдауну більшість працівників з України планують залишитися на свята у Польщі.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії