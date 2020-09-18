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Сицилії відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян

До уваги українців, що живуть у регіоні Сицилія.

10 жовтня 2020 р. представники Генерального Консульства України в Неаполі проведуть виїзне консульське обслуговування громадян.

ЯКІ КОНСУЛЬСЬКІ ПОСЛУГИ МОЖНА ОТРИМАТИ

Ви можете отримати наступні консульські послуги:

  • Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
  • Заповнити Заяву на обробку персональних даних;
  • Оформлення довідки на шлюбну правоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);
  • Постановка/зняття з консульського обліку;
  • Дії з питань громадянства (реєстрація набуття громадянства дітей, народжених в Італії, поновлення, вихід);
  • Нотаріальні дії (доручення, заяви та ін.);
  • Інші питання консульсько-правового характеру.

ЯК ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною із розповсюдженням COVID-19, а також з метою ефективного консульського обслуговування громадян, Генеральне Консульство України в Неаполі просить співвітчизників заздалегідь повідомити про свої наміри отримати консульські послуги, а також узгодити час прийому та інші аспекти оформлення документів за номерами телефонів:

  • 349 7676 128, – 388 1647 936 – Українсько-італійська благодійна асоціація «Нові межі» (Юлія Динниченко, м.Катанія),
  • 324 877 3734 – Українсько-італійська благодійна асоціація «Нові межі» (Вікторія Прокопович, м.Палермо),
  • 081 787 54 33 – Генеральне консульство України в Неаполі.

Виїзне консульське обслуговування громадян пройде у приміщенні Асоціації «Нові межі» за адресою: Італія, м.Катанія, вул. Джіаконіа, 4.

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