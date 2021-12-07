Питання іноземного громадянства залишається не врегульованим, як і в деяких інших європейських державах.

На сьогодні в Україні за приблизними оцінними підрахунками десь 4 млн громадян мають уже іноземне громадянство.

Про це народний депутат від “Слуги народу” Олег Дунда заявив в ефірі телеканалу “ДОМ”.

“Два, три, чотири громадянства – не має значення”, – сказав політик.

При цьому в Україні питання іноземного громадянства залишається не врегульованим, як і в деяких інших європейських державах.

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На думку Олега Дуднди, для врегулювання питання множинного громадянства в Україні достатньо законодавчих та нормативно-правових актів, а зміни до Конституції не потрібні.

“У внесенні змін до Конституції немає потреби… Конституція не забороняє регулювання множинного громадянства – заборону або дозвіл на нього. Жодних обмежень із цього приводу в Конституції немає”, – вказав депутат.

Він наголосив: немає значення, скільки паспортів інших країн має громадянин України. Наша держава визнає за ним лише українське громадянство. Цю норму планують залишити й надалі.

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