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Страховий поліс та інші документи потрібні іноземцям для перетину кордону України

Ось які документи потрібні для перетину кордону України іноземців. Вони відрізняються для тих, хто має посвідку на проживання і для інших.

ІНОЗЕМЦІ ІЗ ПОСВІДКОЮ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Усі іноземці під час в’їзду на її територію повинні мати страховий поліс та один із нижче перечислених документів.

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ВИМОГИ ДО СТРАХОВОГО ПОЛІСА

Існують численні компанії, уповноважені страхувати витрати іноземців, пов’язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією. Обираючи компанію врахуйте наступні параметри.
• поліс повинен бути виданий:

  • страховою компанією, зареєстрованою в Україні,
  • або іноземною страховою компанією з представництвом в Україні,
  • або компанією, що має договірні відносини зі страховою компанією-партнером в Україні;


• поліс повинен передбачати покриття витрат на лікування від COVID-19, протягом усього періоду перебування в Україні.
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Інші документи, потрібні для перетину кордону України

Крім страхового поліса потрібно мати наступні документи:

• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
або
• експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (RAT), що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду;
або
• негативний результат тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (PCR), проведений не більше ніж за 72 години до в’їзду.

ІНОЗЕМЦІ ІЗ ПОСВІДКОЮ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Іноземці із посвідкою про тимчасове проживання в Україні повинні мати документи перечислені вище.
У разі відсутності хоча б одного із вищезазначених документів іноземцям, або особам без громадянства, можуть відмовити у перетині державного кордону.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

ІНОЗЕМЦІ ІЗ ПОСВІДКОЮ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

З 17 червня 2021 року іноземців, що володіють посвідками на постійне проживання в Україні звільнено від вимоги наявності або проходження тестування та / або самоізоляції зі встановленням додатку Вдома при поверненні в Україну з будь-якої країни світу.

Інформація згідно Постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 № 583 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 № 1236.

Щасливої вам дороги в Україну!

Маріанна Сороневич

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