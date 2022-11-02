Тимчасовий захист для українців в ЄС, активований у березні 2022 року на один рік, автоматично продовжено до березня 2024 року.
Таке рішення було прийняте в жовтні року під час засідання міністрів внутрішніх справ держав-членів ЄС.
Згідно з рішенням Ради ЄС про запровадження тимчасового захисту для переміщених осіб з України, українці на території держав-членів ЄС безперешкодно мають право на:
- дозвіл на проживання
- доступ до освіти та ринку праці
- медичні послуги
- соціальні виплати
Європейська комісія закликала забезпечити якомога більше гнучкості щодо доступу до прав на тимчасовий захист для українців, які повертаються з короткостроковими візитами в Україну, а також тих, хто вирішують повернутися до ЄС після виїзду до України.
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