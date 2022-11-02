Тимчасовий захист для українців в ЄС, активований у березні 2022 року на один рік, автоматично продовжено до березня 2024 року.

Таке рішення було прийняте в жовтні року під час засідання міністрів внутрішніх справ держав-членів ЄС.

Згідно з рішенням Ради ЄС про запровадження тимчасового захисту для переміщених осіб з України, українці на території держав-членів ЄС безперешкодно мають право на:

дозвіл на проживання

доступ до освіти та ринку праці

медичні послуги

соціальні виплати

Європейська комісія закликала забезпечити якомога більше гнучкості щодо доступу до прав на тимчасовий захист для українців, які повертаються з короткостроковими візитами в Україну, а також тих, хто вирішують повернутися до ЄС після виїзду до України.

Детальніше тут.

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі https://t.me/ucrainiitalia