Увага, зміни призначення і поновлення пенсії для українців

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, постановою правління ПФУ від 20.04.2023 внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України.

Внесені зміни стосуються осіб, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця.

Зазначені особи у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про призначення (поновлення) пенсії та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, можуть надсилати до органів Пенсійного фонду України засобами поштового зв’язку.

Для призначення пенсії до заяви про призначення перерахунок пенсії додаються:

– копія документу / документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом);

– оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

– копії документів, що визначають право на призначення пенсії (пункт 2.1 – 2.4, 2.6, 2.9 розділу ІІ Порядку № 22-1).

Для поновлення пенсії до заяви про призначення / перерахунок пенсії додаються:

– копія документу / документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом);

– оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

– копія паспорта громадянина України.

Заява про призначення (поновлення) пенсії подається за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 22-1 (http://surl.li/gbtru).

Заява про призначення (поновлення) пенсії може надсилатись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи.

Додані до заяви про призначення (поновлення) пенсії копії документів повинні бути засвідчені закордонною дипломатичною установою України або нотаріально.

Днем звернення за призначенням (поновленням) пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви (пункт 1.8 Порядку № 22-1).

Виплата пенсії зазначеним особам здійснюється відповідно до статті 47 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003.

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