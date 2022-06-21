Україна вводить візовий режим з Росією

Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Рішення уже схвалив Кабмін.

“У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України”, – повідомив він у своєму телеграмі.

Через декілька годин після цієї заяви прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін ухвалив рішення про припинення безвізу з РФ.

“Остаточно розриваємо зв’язки з Росією”, – додав Шмигаль.

Згідно із запланованим рішенням уряду, візовий режим для росіян запровадять з 1 липня 2022 року.

Раніше президент вже заявляв, що підтримує таке рішення.

Експерти та громадські активісти неодноразово закликали українську владу ввести візовий режим з Росією через агресивну політику сусідньої держави.

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