Україна готується підписати нову угоду з Італією про визнання водійських прав

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між українським і італійськими урядами про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження № 585-р опубліковане на Урядовому порталі.

“Схвалити проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Уповноважити міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича підписати зазначену Угоду”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Італією про поліцейське співробітництво, уповноваживши главу МВС на її підписання.

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Як повідомляв Укрінформ, Посольство України в Італії поінформувало, що українсько-італійська Угода про взаємне визнання та обмін посвідчення водія тимчасово припинила свою чинність від 1 червня 2021 року.

Зі свого боку в МВС поінформували, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков проведе зустріч із міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо щодо продовження угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія між Україною та Італією вже у червні 2021 року.

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