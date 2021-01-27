Верховна рада зробила крок до внесення змін до Податкового кодексу, які збільшують базу оподаткування на ввезення товарів для приватних осіб до 150 євро.

У разі остаточного прийняття законопроєкту, оподатковуватимуться товари від 150 євро, а не від 100, як відбувається нині.

Відповідний законопроєкт в першому читанні підтримали 346 депутатів на засіданні 27 січня.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, розвиток електронної комерції “породив і розвиток маніпуляцій, пов’язаних з уникненням проходження належного митного контролю”.

“Зокрема, підміни інвойсів, зазначення недостовірного найменування товарів у відправленнях тощо.

У зв’язку з цим, багато країн переглядають умови для пересилання міжнародних відправлень в бік запровадження додаткового контролю”, — йдеться у документі.

Згідно з ним, законопроєктом пропонується збільшити базу податку на ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача-фізичної особи зі 100 євро до 150 євро.

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Зазначається, що зменшення у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень до України зі 150 євро до 100 євро “було неефективним”.

При цьому функція сплати податку покладатиметься на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників.

Автори обіцяють, що законопроєкт полегшить та зробить прозорим обмін міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, а також призведе до збільшення митних платежів.

Автори додали, що найбільшими інтернет-продавцями у сфері електронної комерції є Alibaba, AliExpress, Amazon і eBay, і вони “вже давно адаптували свої ресурси, щоб полегшити здійснення покупок для іноземних покупців”.

Нагадуємо, у Міністерстві цифрової трансформації заявили про намір запровадити в Україні видачу офіційної електронної пошти громадянина разом із паспортом.

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