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Україна збільшить ліміт безподаткового пересилання товарів з-за кордону зі 100 євро до 150 євро

Delivery driver loading his van with boxes outside the warehouse

Верховна рада зробила крок до внесення змін до Податкового кодексу, які збільшують базу оподаткування на ввезення товарів для приватних осіб до 150 євро.

У разі остаточного прийняття законопроєкту, оподатковуватимуться товари від 150 євро, а не від 100, як відбувається нині.

Відповідний законопроєкт в першому читанні підтримали 346 депутатів на засіданні 27 січня.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, розвиток електронної комерції “породив і розвиток маніпуляцій, пов’язаних з уникненням проходження належного митного контролю”.

“Зокрема, підміни інвойсів, зазначення недостовірного найменування товарів у відправленнях тощо.

У зв’язку з цим, багато країн переглядають умови для пересилання міжнародних відправлень в бік запровадження додаткового контролю”, — йдеться у документі.

Згідно з ним, законопроєктом пропонується збільшити базу податку на ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача-фізичної особи зі 100 євро до 150 євро.

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Зазначається, що зменшення у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень до України зі 150 євро до 100 євро “було неефективним”.

При цьому функція сплати податку покладатиметься на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників.

Автори обіцяють, що законопроєкт полегшить та зробить прозорим обмін міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, а також призведе до збільшення митних платежів.

Автори додали, що найбільшими інтернет-продавцями у сфері електронної комерції є Alibaba, AliExpress, Amazon і eBay, і вони “вже давно адаптували свої ресурси, щоб полегшити здійснення покупок для іноземних покупців”.

Нагадуємо, у Міністерстві цифрової трансформації заявили про намір запровадити в Україні видачу офіційної електронної пошти громадянина разом із паспортом.

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