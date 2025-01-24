У 2024 році кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулися, зросла втричі порівняно з 2023 роком. Дізнайтеся про основні причини, статистику та нові дані про біженців у ЄС.

Зростання міграції з України

У 2024 році кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулися, сягнула 443 тисяч – це у 3,3 раза більше, ніж у 2023 році (134 тисячі). Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Держприкордонслужби України.

Ключові цифри:

У 2024 році кордони України перетнули 30,11 млн разів .

. Найбільший відтік спостерігався у червні – 194 тисячі українців , які виїхали й не повернулися.

, які виїхали й не повернулися. За три роки повномасштабної війни близько 3 мільйонів українців не повернулися додому. Це майже дорівнює кількості, яка виїхала за попередні 11 років (2011–2021).

Чому це важливо?

На тлі повномасштабного вторгнення РФ дедалі більше українців шукають тимчасовий захист за кордоном. Станом на серпень 2024 року:

4,2 мільйони українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС. 60% від загальної кількості біженців перебувають у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

Цікаві факти:

Лише три місяці 2024 року (квітень, липень, серпень) мали позитивний баланс, коли до України поверталося більше громадян, ніж виїжджало.

Дані Держприкордонслужби охоплюють лише офіційні пункти пропуску, тому реальна цифра може бути більшою.

Що це означає для України?

Зростання міграції впливає на економіку, демографію та соціальну сферу. Водночас багато українців адаптуються в Європі, отримуючи статуси тимчасового захисту та працевлаштовуючись.

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