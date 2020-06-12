Україна з 15 червня відкриє пункти пропуску в усіх аеропортах і частково дозволить в’їзд іноземців

З 15 червня в Україні відновлять роботу пункти пропуску в усіх аеропортах. В країну дозволять в’їжджати іноземцям, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 червня.

Очікується, що ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення.

Нагадаємо, Україна планує відновити міжнародне авіасполучення з 15 червня.

Євросоюз може почати відкривати свої кордони для іноземців з 1 липня.

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