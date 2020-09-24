



У “червоній” зоні з темпів поширення коронавірусу опинилося одразу 47 країн.

Міністерство охорони здоров’я оновило список країн “червоної” і “зеленої” зон щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У “червоній” зоні опинилося 47 країн світу. До слова, станом на 4 вересня у списку було 50 країн. Слід зауважити, що під час розподілу рахується кількість активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

Країни за списку “червоної” зони

До списку “червної” зони увійшли такі країни: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Чехія, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Іспанія тощо.

Країни за списку “зеленої” зони

У “зеленому” списку: Румунія, Австрія, Німеччина, Естонія, Бельгія, Португалія, Велика Британія, Росія, Туніс, Італія, Польща, Сербія, Кіпр, Китай, Японія тощо.

На підставі чого вносять до “червоного” списку

Зазначимо, до “червоного списку” України входять держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж, якщо у країнах приріст кількості інфікованих протягом останніх 14 днів був більшим за аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Що цьому передувало

Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 вересня прийняла рішення щодо розподілу України на нові зони карантину.

Діяти нове епідемічне зонування почало із 00:00 понеділка, 21 вересня 2020.

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