Уряд України спростив механізм направлення військових на лікування за кордон.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з новими правилами, висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон буде формувати медичний заклад, де він лікується або проходить реабілітацію.

Також лікарня надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки і оборони.

Зокрема, йдеться про такі документи:

згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон згідно з додатком.

Даний висновок будуть ухвалювати без консиліуму військово-медичного закладу.

“Цим кроком Уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць”, – кажуть у Міноборони.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які мають спростити проходження військовослужбовцями лікарських комісій і отримання медичних документів.

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