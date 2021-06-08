Україна спростила приїзд з-за кордону під час карантину

Уряд розширив перелік документів, які дозволяють приїзд з-за кордону в Україну під час карантинних обмежень.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

8 червня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 2 червня 2021 № 583. Вже у середу норми цієї постанови будуть застосовуватися у пунктах пропуску.

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Приїзд в Україну іноземців

Тепер при перетині кордону України іноземцям потрібно мати, крім полісу страхування, – негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

“Якщо зараз умовою є наявність негативного ПЛР- тесту то від завтра перелік розширено до трьох документів: ПЛР-тест, експрес-тест на антиген або довідка про повну вакцинацію” – сказав Демченко.

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Приїзд з-за кордону українців

Для громадян України обов’язковою нормою при поверненні додому залишається самоізоляція, якої можна уникнути, пред’явивши негативний ПЛР-тест, експрес-тест (яким не більше 72 годин –ред.) або довідку про повну вакцинацію.

Чинною залишається заборона на в’їзд з Індії іноземцям, українці при поверненні з цієї країни мають піти на самоізоляцію.

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