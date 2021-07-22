Україна та Італія подовжили угоду про взаємне визнання та обмін водійського посвідчення. Домовленість діятиме наступні 5 років.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Зазначається, відповідну угоду підписали Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і Міністр постійної інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні. Так, дія Угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менше чотирьох років;

мають дійсні українські водійські права.

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Угода укладена строком на 5 років, набере чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Договірних Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Відтепер власник українського посвідчення водія зможе обміняти його на італійське без складання теоретичних та практичних іспитів і внесення відповідної плати.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії Угоди отримано і опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

Додамо, що попередня угода про обмін водійського посвідчення припинила діяти 1 червня.

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