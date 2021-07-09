Україна хоче почати новий етап відносин із українською діаспорою

Програма роботи із українською діаспороюм – спростити умови перебування в Україні та залучити їх в якості інвесторів.

Українська влада хоче поча новий етап відносин із українською діаспорою. Програма мінімум – спростити закордонним українцям умови перебування в Україні. Програма максимум – залучити їх в якості інвесторів або членів наглядових рад.

На цьому наголосив Олександр Корнієнко, народний депутат України, голова політичної партії «Слуга Народу», голова підкомітету ВР з питань організації державної влади і державної служби, під час свого виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

“Всі ми дивилися матчі Євро-2020 і бачили, як на стадіонах у Глазго та Римі нашу збірну підтримували вболівальники у жовто-блакитних кольорах. При цьому громадяни України, як і інші іноземці, не могли потрапити на стадіони через коронавірусні обмеження. Хто ж тоді вболівав за наших?

Відповідь проста: українці, що постійно мешкають в тих країнах, де проводилися матчі. Тобто українська діаспора. За різними оцінками, від 12 до 20 млн українців мешкає за кордоном.

Це люди, що виїхали за кордон давно чи недавно. Тимчасово чи на постійне проживання. Є мігрантами в першому поколінні або дітьми чи онуками мігрантів. Вони не в Україні, але з Україною.

Ми чітко розуміємо, що розвивати та підтримувати діаспору вкрай важливо. І ми починаємо робити це. Навіть попри те, що пандемія сильно обмежує наші можливості міжнародних контактів.

Наприклад, на території Канади проживають майже 1,4 мільйона українців. І нам важливо сприяти тому, щоб всі вони приїздили в Україну не в гості, а додому. Щоб українська громада Канади активно долучалася до побудови нової, демократичної, заможної України.

Будемо відверті: у питаннях збереження мови, науки, культурної спадщини, традицій діаспора нерідко докладала більших зусиль, ніж держава. Вам точно відомий Український католицький університет, який не отримує жодного фінансування від держави, а існує виключно завдяки благодійним внескам людей з цілого світу. На сьогодні це один з провідних в Україні закладів”.

Водночас Олександр Корнієнко зауважив, що “у нинішніх умовах роль діаспори важлива ще й тому, що закордонні українці допомагають захищати Україну від російської агресії, зокрема лобіюють санкції по відношенню до Росії. І ми глибоко вдячні їм за те, що вони робили і роблять задля припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності України”.

“Проте я переконаний, що відносини з діаспорою можуть базуватися не лише на традиціях та історії. Наша мета – показати закордонним українцям, що сучасна Україна стрімко змінюється, і що вони можуть взяти участь у цих змінах”, – додав Корнієнко.

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По-перше, вони можуть інвестувати в нашу державу. Мова не лише про гроші, а й про технології, досвід, комунікації з діловим світом. Саме тому зараз ми працюємо над спеціальними програмами, які надаватимуть закордонним українцям найкращі умови для інвестування в економіку.

По-друге, ми залучимо діаспору до роботи в Україні – до управління, боротьби з корупцією, переходу на світові стандарти. Наразі ми формуємо величезну кількість наглядових рад у різних структурах, запрошуємо консультантів та радників до державних органів. Наша мета, щоб в якості міжнародних експертів виступали насамперед етнічні українці, представники діаспори. Це допоможе підвищити міжнародну довіру до українських інституцій.

Ні для кого не секрет, що в Україні є кадрова криза. Старим корупційним управлінцям бракує совісті, новим обличчям – досвіду. Тож ми чекаємо людей із західною освітою та західним способом мислення – і створюємо умови для них. Для нас це буде колосальний поштовх до розвитку. Для них – можливість проявити себе в новій ролі і взяти участь у трансформації своєї Батьківщини.

Ще один важливий момент – надання діаспорі можливість безперешкодно приїжджати в Україну і у справах, і на відпочинок, мати тут власність, відкривати підприємства, постійно чи тимчасово проживати. Вони отримають доступ до усієї інфраструктури: від культурної до економічної.

Для цього потрібні інноваційні інструменти – і ми зараз вивчаємо можливість електронного громадянства, яке вже існує в країнах Балтії та інших державах. Звісно, йдеться про тих українців, які сьогодні є громадянами держави-агресора.

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Вже обговорюються законодавчі ініціативи щодо множинного громадянства та законодавство щодо статусу закордонних українців. Для початку ми чітко окреслимо той мінімум, що може дати Україна нашим діаспорянам.

“Це буде перший крок на шляху до глобальної України, про яку всі ми мріємо. Президент Володимир Зеленський сказав, що прагне побудувати країну, до якої хочеться повертатися. Можливо, не відразу. Можливо, не назавжди. Але точно – повертатися, залишаючи в Україні свій слід” – підсумував Олександр Корнієнко.

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