У зв’язку із поширенням на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov Генеральне консульство України в Мілані із 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

“Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження Президента Ломбардії А.Фонтани та Міністра охорони здоров’я Італії Р. Сперанца про введення превентивних заходів, у т.ч. «припинення роботи офісів з прийому громадян, за виключенням надання першочергових послуг» Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого ц.р. призупиняє прийом громадян та видачу документів” – Повідомляє Генконсульство в Мілані.

Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено.

“У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт тощо) просимо звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua

Водночас Генеральне консульство просить дотримуватися загальних рекомендацій противірусної безпеки, оприлюднених на сайті МЗС України.