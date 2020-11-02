Українське консульство в Римі закрили через коронавірус

Консульське відділення Посольства України в Італії (Рим) тимчасово припиняє особистий прийом відвідувачів

Таке рішення прийнято згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Італійської Республіки у зв’язку з виявленими випадками захворювання працівників Посольства України в Італійській Республіці на COVID-19.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сорінкаї “Української газети в Італії”.

Прийом громадян не здійснюватиметься до оприлюднення окремого оголошення.

З громадянами, які не змогли отримати консульську послугу, на яку вони були зареєстровані, буде додатково погоджено дату та час їхнього відвідання консульського відділу.

Інформацію про відновлення прийому буде розміщено на офіційних web-ресурсах Генконсульства додатково.

Читайте також:

Нагадую, Генеральне консульство України в Мілані також тимчасово припиняє особистий прийом відвідувачів у зв’язку із підтвердженим випадком зараження COVID-19 одного із працівників установи. Прийом не проводитиметься з 28 жовтня по 6 листопада 2020.

Генеральне консульство України в Неаполі приймає громадян за звичайним графіком

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть цю Facebook сторінку та слідкуйте за майбутніми публікаціями.