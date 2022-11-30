Українських біженців у Римі запрошують свідчити про воєнні злочини в Україні

Якщо ви, ваші родичі/знайомі, стали жертвами чи свідками воєнних злочинів російських окупантів – дайте свідчення для розслідуванні для суду у Гаазі!
Римська квестура (поліція) проводить фіксацію свідчень воєнних злочинів серед українських біженців у Римі. Зібрані матеріали будуть використані Міжнародним трибуналом у Гаазі.
Повідомте ваше ім’я, прізвище і номер телефону на електронну адресу criminiru@gmail.com, або заповніть цей бланк.
Вас запросять у центральну Квестуру у Римі. Співбесіда триватиме приблизно 1 годину.
За наявності, представте відео та фото підтвердження воєнних злочинів.
Поширте це оголошення серед інших біженців.
Окупанти повинні понести відповідальність за їх звірства!
Приклади воєнних злочинів:
• поранення чи вбивство цивільних осіб;
• катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі;
• насилля щодо медичного персоналу;
• використання цивільних для прикриття військових (живі щити);
• депортації та незаконне переміщення населення;
• примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;
• пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;
• знищення культурних та освітніх закладів;
• пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;
• умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги.
Маріанна Сороневич
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