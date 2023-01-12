Нові правила обліку військового обліку, введені в Україні дозволяють українським дипломатичним установам реєструвати військовозобов’язаних. Розповідаємо, чи вплине на мобілізацію призовників за межами України.

Постанова Кабміну №1487 про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і резервістів була прийнята 30 грудня 2022 року, але у вільному доступі з’явилася 3 січня 2023 року.

Облік військовозобов’язаних вестиметься за кордоном

Згідно нового порядку, облік чоловіків і жінок вестиметься не лише на території України, воно також здійснюватиметься здипломатичними представництвами закордоном.

Посольство має право «інформувати» українців про призов, а також зобов’язане зберігати та передавати їхні особисті дані до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні.

За новими правилами, призовників, які перебувають за кордоном понад трьох місяців, зніматимуть з військового обліку в Україні та реєструватимуть у консульствах за кордоном.

У статті 1 частини 1 додатку 2 зазначено, «Військовозобов’язані та резервісти зобов’язані: перебувати на військовому обліку – на консульському обліку іноземних дипломатичних установ в Україні, у разі відсутності в Україні понад три місяці».

Пунктом 7 статті 1 додатку 2 встановлено, що військовозобов’язані та резервісти повинні зареєструватися протягом семи днів з дня прибуття до нового місця проживання. з паспортом громадянина України та військово-обліковим документом у закордонні дипломатичні установи України, відповідальні за організацію та ведення військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці для взяття на військовий облік.

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У статті 52 зазначено, що закордонні дипломатичні установи України повинні повідомити громадян, які досягли призовного віку і не мають відстрочки або звільнення від призову, про початок чергового призову громадян України;

сприяння поверненню в Україну військовозобов’язаних та резервістів під час мобілізації та воєнного (особливого) періоду;

Військовозобов’язані та резервісти протягом семи днів з дня взяття на консульський облік або зняття з військового обліку повідомляють про взяття на військовий облік до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів зовнішньої розвідки;

Військовий облік військовозобов’язаних і резервістів на тимчасовому консульському обліку ведеться згідно з контрольним листом. Список зберігається в українському дипломатичному відомстві протягом п’яти років.

особисті дані,

адреса проживання за кордоном,

дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та орган в Україні, у якому громадянин перебуває на військовому обліку

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У разі проведення мобілізації в Україні

У разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час (або в особливий період) українські дипустанови мають «сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну».

Цей пункт викликав найбільший резонанс, адже він стосується поточної ситуації: в Україні триває оголошена ще в лютому 2022 року мобілізація і режим воєнного стану. Однак додаткових роз’яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає – можливо, представники уряду нададуть їх згодом.

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