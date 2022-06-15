Українські ID-картки та закордонний паспорт можна буде виробити за кордоном

Уряд затвердив експериментальний проект щодо оформлення ID-картки та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають закордоном

Постановою Кабміну № 678 від 10 червня 2022 року затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України.

Проектом передбачено, що прийняття документів для оформлення ID-картки та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають за межами нашої країни, здійснюватиме розміщений закордоном відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», яке належить до сфери управління ДМС України та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

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Перелік держав, у яких буде здійснюватися прийняття документів для оформлення паспортів громадянина України, визначатиметься ДМС України за погодженням з

Міністерством закордонних справ.

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Докладніше – у новині на офіційному веб-сайті ДМС України:

Наталія Науменко МВС України

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