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Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського союзу щодо приєднання України за спецпроцедурою.

Про це президент України повідомив у відеозверненні.

Пряма мова: “Європейці усвідомлюють, що наші солдати вони боряться за нашу державу, а отже за всю Європу.

За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію і це дає нам повне право зробити наступне.

Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою”.

Деталі: За словами президента, Україна вдячна партнерам, але наша мета “бути разом на рівних”.

Зеленський вважає, що українці заслуговують на це: “Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили, я впевнений, що усе це можливо”.

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