Українців зобов’яжуть утримувати непрацездатних батьків

Міністерство соціальної політики України має намір узаконити суму, яку зобов’язані будуть витрачати на літніх людей опікуни.

Якщо раніше турбота про літніх непрацездатних батьків була моральним обов’язком дітей, то тепер це буде затверджено на законодавчому рівні.

Наразі документ під назвою «Про захист майнових прав окремих категорій осіб і відшкодування витрат на догляд за такими особами» перебуває на стадії громадського обговорення.

Законопроєктом вводиться норма, за якою зобов’язання компенсації витрат, які несе державний бюджет на утримання літніх людей, лягає саме на плечі родичів.

Якщо закон приймуть, то родичам доведеться оплачувати всі соціальні витрати. Якщо ж послуги будуть не оплачені, то держава може вимагати відшкодування витрат через суд.

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