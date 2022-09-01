Українців у Римі запрошують на безкоштовні курси домашніх працівниць та доглядальниць

Domina у співпраці з: UNHCR, ILO i EBINCOLF oрганізує Навчальний курс для Доглядальниця Безкоштовно.

Біженці можуть ефективно реагувати на потреби у робочій силі, якщо інвестувати у спеціальне навчання. Для них буде організовано навчальний курс, який пройде в Римі з 9 вересня по 14 жовтня 2022 року.

Курс передбачає 40 годин навчання в якості домашнього працівника та 24 години спеціалізації для отримання кваліфікації працівника по догляду.

Запис на прийом: Пункт Доміна – вулиця Tor De Schiavi 304 – 00171 Рим

телефон 0698264238 моб. 3347474708.

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