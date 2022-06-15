Українці зможуть обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка

Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.

Про це повідомили пресслужба Головного сервісного центру МВС України

Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78».

Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати:

паспорт;

копію ІПН;

посвідчення водія.

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