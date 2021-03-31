Українці отримають подвійне громадянство, але не з Росією

Українці зможуть отримати подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми плануємо дозволити множинне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас ніякої загрози.

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Кулеба додав, що список залежатиме від визначених критеріїв, але Російська Федерація до нього не увійде.

– Є один виняток – держава-агресор. З нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство.

Українці, які виїхали в інші країни, зможуть отримати там паспорт, водночас не втративши громадянство України. Однак для депутатів і політиків будуть встановлювати обмеження.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Попередньо рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

У документі Зеленський доручив уряду створити законопроекти, які заборонятимуть обіймати посади органів влади та місцевого самоврядування людям з паспортами кількох країн.

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