Українці зможуть по-новому купувати квитки за кордон: ось що зміниться

В Україні готуються запустити Реєстр міжнародних автобусних маршрутів, підготовлений за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Державною службою з безпеки на транспорті. Цей інструмент дозволить отримувати офіційну інформацію про перевізників, аби не користуватися послугами неперевірених водіїв. Деталі повідомили на Facebook-сторінці Міністерства.

« Продовжується підключення міжнародних перевізників і компаній з продажу квитків до Реєстру. Ключова мета – надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток і залишити зворотний зв’язок про поїздку на оПродовжуєтьсядному ресурсі», – йдеться в повідомленні.

Також у Кабміні зазначили, що вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції з кількома компаніями. «Це безкоштовне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу», – зазначили у міністерстві.

Перевізників та агрегаторів просять приєднуватися до нового проєкту. Для цього їм до 18:00 25 січня потрібно заповнити спеціальну форму.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в межах реформи міжнародних автобусних перевезень Україна скасувала 140 автобусних маршрутів до Польщі. Рішення про закриття маршрутів було ухвалено після проведення верифікації перевезень у польському напрямку.

«Верифікація всіх маршрутів – це можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту тільки на папері інший перевізник не може відкрити маршрут і надавати відповідні послуги», – пояснювали тоді в Мінінфраструктури.

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