Українці масово виїжджають на заробітки попри пандемію

Майже 62 тисячі осіб виїхали за кордон на заробітки за перші дев’ять місяці 2020 року.

За дев’ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувались 61,9 тисячі українців.

Про це повідомили в Державному центрі зайнятості, повідомляє “Моя Львівщина” із посиланням на “Радіо Свобода”.

Куди українці поїхали на заробітки

Найбільше українців цього року поїхало на заробітки до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб), зазначили у відомстві.

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Офіційно працевлаштувалися в Росії у 2020 році 88 осіб.

У Державному центрі зайнятості повідомили, що до другого півріччя 2019 року відповідна звітність подавалася один раз на рік, тому поквартальних даних, які б дозволили порівняти показники дев’яти місяців 2020 року з аналогічним періодом 2019 року, немає.

Проте є дані за друге півріччя минулого року: тоді агенціями з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, із них до Росії виїхали на роботу 79 осіб.

Найбільшими потоки трудових міграцій у 2019 році були до Польщі (14,2 тисячі осіб), Кіпру (10,7 тисячі осіб), Німеччини (5 тисяч осіб), Великої Британії (4,3 тисячі осіб), Греції (4 тисячі осіб), Чехії (3,3 тисячі осіб), Маршаллових Островів (2,8 тисячі осіб).

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Безробіття в Україні

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

Рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2020 року в порівнянні з першим кварталом зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6%, що в абсолютних цифрах становить 1,7 мільйона осіб.

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