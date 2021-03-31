Українці матимуть внутрішній і закордонний паспорт у смартфоні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Законопроєкт №4355 підтримали 302 нардепи.

Таким чином на рівні закону закріплено визначення термінів “е-паспорт”, “е-паспорт для виїзду за кордон”.

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Законопроєкт встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також передбачається наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

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Як зазначає пресслужба парламенту,

закон дозволить продовження зручних для використання через мобільний додаток порталу «Дія» безпаперових сервісів;

закріплення на рівні Закону і продовження після 2021 року на постійній основі експериментального проекту, передбаченого постановою Уряду, яким уже користуються понад 5 млн громадян;

Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

Як інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації, Україна – перша держава світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

“Україна — перша країна у світі, що запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів. Користувачі Дії більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму “без паперу”. Це унікальний світовий кейс, яким можна і варто пишатися”, – каже віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Законопроєкт розроблено за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, SURGe за підтримки уряду Канади.

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