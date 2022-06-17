Починаючи з 21 червня 2022 року українці можуть обміняти гривню у банках Італії. Ось як це зробити.

Нацбанк України та Нацбанк Італії 06 червня уклали угоду, яка дасть можливість українцям, які перебувають в Італійській Республіці здійснювати обмін української гривні на євро.

Обмінні операції можуть здійснюватися, починаючи з 21 червня 2022 року, цей механізм є чинним протягом шести місяців (з можливістю поновлення) до 21 грудня 2022 року, якщо до цього терміну не буде досягнуто ліміту українських банкнот, погодженого з Національним банком України.

ХТО МОЖЕ ОБМІНЯТИ УКРАЇНСЬКУ ГОТІВКОВУ ГРИВНЮ

Обмін готівкової гривні можуть здійснювати переміщені особи, які мають посвідку на проживання з метою тимчасового захисту, видану квестурою відповідно до ст. 2 Указу Голови Ради Міністрів від 28 березня 2022 року. На обмін мають право громадяни України, які мешкали в Україні станом до 24 лютого 2022 року, та члени їх сімей (дружина чи чоловік, неповнолітні діти, інші родичі на утриманні, що належать до однієї родини). Інші категорії уповноважених осіб зазначено у ст. 1 Указу Голови Ради Міністрів від 28 березня 2022 року.

ОБМІННИЙ КУРС ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ТА ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ БАНКУ ІТАЛІЇ

Обмінний курс може змінюватися щотижня; будь-які зміни будуть опубліковані на цій сторінці із зазначенням дати набуття чинності. З 21 червня 2022 року і до подальших повідомлень встановлений курс становить 0,03 євро за 1 гривню (33,333 гривні за 1 євро).

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОБМІНУ, МАКСИМАЛЬНА СУМА, ЯКУ МОЖНА ОБМІНЯТИ ТА ІНШІ УМОВИ ОБМІНУ

Здійснити обмін може особа, яка має право на дозвіл на тимчасове перебування та захист, або особа, яка отримала визнання міжнародного захисту.

Для ідентифікації особи необхідно мати при собі дійсний паспорт або, у разі його відсутності, свідоцтво, що посвідчує особу, видане консульством.

У разі неповнолітніх без супроводу окрім паспорта (чи посвідчення особи) неповнолітнього необхідно також пред’явити документ, що посвідчує особу опікуна та документ, що засвідчує про його призначення. Для неповнолітніх у супроводі батьків також знадобиться документ, що посвідчує особу одного з батьків (паспорт або посвідчення особи, видане консульством).

ВАЖЛИВО

Витрат на проведення операцій не передбачено, відкривати поточний рахунок також не потрібно.

Максимальна сума, яку може обміняти кожна уповноважена особа, становить 10 000 гривень, як того вимагає Рекомендація Ради ЄС та угода, укладена з Національним банком України; обмін також можна здійснити кількома операціями та в різних пунктах обміну в межах установленого ліміту.

еревірка відповідності цьому ліміту буде здійснюватися безпосередньо оператором відділення, до якого надходить запит про обмін, надавати документацію щодо попередніх операцій не потрібно.

Мінімальний номінал українських банкнот, який прийматимуть до обміну, становить 100 гривень.

ДЕ МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ ОБМІН ГОТІВКОВОЇ ГРИВНІ

Банк Італії та кредитні установи, які здійснюють обмінні операції наведені за посиланням.

Уповноважені відділення здійснюватимуть обмін після перевірки документів та за умови дотримання індивідуального ліміту.

Якщо ІТ-процедура, яка перевіряє відповідність індивідуальним обмеженням, тимчасово недоступна, операцію обміну здійснити НЕ МОЖНА, доки не буде відновлено нормальну роботу системи перевірки.

Для отримання додаткової інформації переходьте за посиланням.

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