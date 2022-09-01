Українці можуть повернутися на батьківщину без паспорта

Українці і досі можуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом і вивезти дитину за свідоцтвом про народження.

Про це заявив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор Сампір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

“Під час дії в Україні воєнного стану виїхати за межі України можна за паспортом громадянина України і зі свідоцтвом про народження дитини. Тобто діти можуть перетинати український кордон по свідоцтву про народження, а дорослі – без закордонного паспорта, але треба вивчати умови в’їзду до тієї європейської країни, куди слідує особа.

Щоб не вийшло так, що ми відповідно до нашого законодавства такого громадянина по внутрішньому паспорту пропустимо, а, наприклад, в Польщі дивляться, з якого регіону особа, чи в тому регіоні України проводяться бойові дії чи не проводяться, де вона прописана, чи є в неї там можливість виготовити закордонний паспорт тощо. Тобто вже вони вивчають умови в’їзду”, – зауважив посадовець.

Водночас наразі людина не може повернутись з-за кордону за паспортом в “Дії”.

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“На сьогодні чинне законодавство не врегульовує це питання. Тому паспорт у “Дії” стане допоміжним елементом і полегшить ваш перетин кордону.

Якщо хтось за кордоном втратив закордонний паспорт, то паспорт в “Дії” полегшить можливість встановити особу та підтвердити, що це дійсно є громадянин України.

Якщо ви за кордоном втратили український паспорт, зіпсували чи строк дії закінчився, тоді потрібен інший документ, який дасть право на в’їзд в Україну – це посвідчення особи на повернення в Україну, його видають українські посольства та консульства”, – повідомив Сампір.

Він підкреслив, що в будь-якому випадку громадяни мають пам’ятати, що відповідно до закону “Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України” жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд на територію України.

Це також стосується людей, яких пропустили до Європи за спрощеною процедурою.

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