Українці, постраждалі від війни, повинні встигнути подати заяву протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

“Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року. Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему.

Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати”, – йдеться у повідомленні.

Перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

загибель родича;

зруйноване житло;

поранення,;

незаконне позбавлення волі;

катування;

зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.

Як подати позов до ЄСПЛ?

Так, як зазначили в Мінцифри, щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

“Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою. Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Для отримання консультації зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті“, – пояснили в міністерстві.

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