Уряд дозволив подвійне громадянство: з якими країнами та що це означає для українців

Кабінет Міністрів України затвердив перелік держав, з якими громадяни можуть мати множинне громадянство — тобто одночасно громадянство України та іншої країни.

Що саме змінюється

Громадяни країн із переліку отримують можливість стати громадянами України без відмови від свого первинного громадянства.

від свого первинного громадянства. Українці, які мають громадянство однієї із зазначених країн, зможуть зберегти громадянство України, набуваючи іншої країни.

Закон про множинне громадянство був ухвалений у 2025 році.

Які країни увійшли до списку

Перелік наразі включає п’ять держав:

США (United States)

Канада (Canada)

Німеччина (Germany)

Польща (Poland)

Чехія (Czech Republic)

Чому саме ці країни

За даними МЗС, у цих п’яти державах мешкає значна українська діаспора — від мільйона до кількох мільйонів осіб.

Уряд пояснює, що нові правила покликані зміцнити зв’язок із діаспорою та надати змогу українцям, які через війну залишили країну, легалізувати свої зв’язки із Батьківщиною.

Обмеження та нюанси

Законодавство встановлює, що механізм множинного громадянства діятиме лише з державами, що визначені урядом . Тобто не всі країни потрапили до переліку.

. Тобто не всі країни потрапили до переліку. До списку не увійшли, зокрема: Угорщина (Hungary), Румунія (Romania), Ізраїль (Israel) — попри значну українську громаду в цих країнах.

Перелік країн може бути розширений у майбутньому .

. Строки набрання чинності: постанова уряду вступає в дію з 16 січня 2026 року.

Для кого це важливо

Для українців за кордоном: можливість зберегти українське громадянство, не втрачаючи прав іншої країни.

Для іноземців із зазначених держав: спрощена процедура входження до українського громадянства.

Для України як держави: зміцнення зв’язку з діаспорою, можливість повернення/залучення ресурсів задля відбудови.

