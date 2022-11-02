Уряд знову дозволив безкоштовно продовжувати дію закордонного паспорта у консульських установах за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство Реінтеграції.

Громадяни України за кордоном і надалі зможуть продовжувати в консульських установах термін дії паспортів та вносити в них дані про дітей.

2 листопада 2022 уряд відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.

Співгромадяни, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії росії, знову можуть безкоштовно продовжувати дію паспортів, а також вносити до них відомості про своїх дітей.

Нагадаємо, минулого тижня консульські установи України припинили розгляд відповідних заяв.

Підставою стали затверджені 18 жовтня зміни до Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Згідно з ними, Тимчасовий порядок став застосовуватись посольствами або консульствами України лише у разі відсутності в них технічної можливості оформлення, обміну та видачі закордонного паспорта.

Оскільки згадані технічні можливості в посольствах та консульствах існують, прийняті напередодні Урядом зміни ускладнили становище наших громадян за кордоном, і створили ризик залишити українців та їхніх дітей без документів.

Так, оплата за виготовлення нового паспорту становить 120 євро, а для більшості українців, що вимушено евакуювалися за кордон, це непосильна сума.

Ця проблема обговорювалася на черговому засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн у п’ятницю, 28 жовтня.

За результатами обговорення Мінреінтеграції разом з МЗС та ДМС ініціювали невідкладне внесення на розгляд Уряду проекту акта щодо поновлення можливості для українців за кордоном на період дії воєнного стану та рік після його припинення безкоштовно продовжувати термін дії паспортів та вписувати до них своїх дітей.

Розроблена МЗС відповідна постанова схвалена на засіданні Кабміну 2 листопада 2022 року.

Прийняті зміни до пункту 2 постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 170 виключають посольства та консульські установи України з переліку органів, які мають право надавати вищезазначені послуги лише у випадках відсутності у них технічної можливості оформити новий документ.

Таким чином, посольства та консульства зможуть і надалі приймати заяви на продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них інформації про дітей.

Надання цих послуг здійснюватиметься безоплатно протягом одного робочого дня. Це дасть змогу забезпечити громадян України дійсними паспортними документами в найкоротші терміни, без необхідності витрачати на це кошти.

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