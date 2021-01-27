Уряд схвалив допомогу заробітчанам, які повернулися з-за кордону

Кабінет міністрів схвалив виплати 150 тисяч гривень на допомогу заробітчанам для відкриття власної справи. Водночас мігранти будуть зобов’язані вкласти у неї таку ж суму власних коштів.

Рішення про допомогу заробітчанам уряд ухвалив на засіданні 27 січня.

“Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на власну справу. Таку законодавчу ініціативу підтримали на засіданні Уряду та пропонуємо на розгляд Верховній Раді”, — йдеться у повідомленні прем’єра Дениса Шмигаля.

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Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень.

Однак людина має інвестувати й власні кошти у суму не меншій ніж та, що видала держава.

“Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців”, — заявив Шмигаль.

У пояснювальній записці йдеться, що нині ринок праці “опинився перед серйозними викликами, зокрема соціальними й економічними”.

Зазначається, що до України повернулася значна кількість громадян, які працювали за кордоном.

За експертними оцінками, таких людей понад 400 тисяч.

Кабмін пояснив своє рішення про допомогу заробітчанамне обхідністю створення нових робочих місць та стимулювання повернення трудових мігрантів до України.

А також – започаткування ними власної підприємницької діяльності з урахуванням набутого досвіду та навичок.

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Передбачається, що таку допомогу зможуть отримати понад 700 осіб. Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік складе 108 мільйонів гривень.

Що відомо

За 2019 рік дозвіл на проживання на території ЄС отримало 757 тисяч громадян України. 87% з них прибули до Євросоюзу на роботу.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що ідея поповнення бюджету оподаткування за рахунок податків з переказів трудових мігрантів не викличе нічого, окрім обурення і буде спонукати заробітчан назавжди покинути Україну.

Громадяни України опинилися на третьому місці серед нелегальних мігрантів у країнах Європейського Союзу. У 2019 році на території ЄС виявили 41 тисячу українців-нелегалів.

У Польщі офіційно працюють 507 тисяч громадян України. У 2020 році їх кількість зростала попри пандемію COVID-19.

Громадяни України займають дев’яте серед отримувачів “Блакитної карти”, яка дає право на роботу в Німеччині.

НБУ відзначив значне зростання кількості українців, що почали шукати роботу за кордоном після пом’якшення карантинних обмежень.

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