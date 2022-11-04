Уряд вдосконалив процедуру видачі виготовлених та не отриманих раніше паспортних документів. Відтепер, вимушені переселенці можуть отримати в консульствах закордонні паспорти, документи на які вони подавали в Україні.

Врегульовано механізм видачі паспортних документів:

▪️Паспорт громадянина України

▪️Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.

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Відповідну Постанову № 1220

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» було ухвалено 28 жовтня на засіданні Уряду.

Відтепер, завершення процедури оформлення документів може здійснюватися іншим територіальним підрозділом ДМС ніж тим, який здійснював прийом документів.

Виготовлені паспорти для їх видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України чи до закордонних дипломатичних установ.

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