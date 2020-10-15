У листопаді в Барі відбудеться виїзне консульське обслуговування

14 листопада 2020 р. у приміщенні Почесного консульства України в Барі за адресою: Stradella Palumbo, 5 – Bari відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України в регіоні Апулія представниками Генерального Консульства України в Неаполі.

Про це повідомляє Генеральне Консульство України в Неаполі.

Буде можливо отримати наступні консульські послуги:

оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

заповнення заяви на обробку персональних даних;

оформлення довідки на шлюбну правоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);

постановка/зняття з консульського обліку;

дії з питань громадянства (реєстрація набуття громадянства дітей, народжених в Італії, поновлення, вихід);

нотаріальні дії (доручення, заяви та ін.);

інші питання консульсько-правового характеру.

Перелік документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можна ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”

Запис на прийом

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною із розповсюдженням COVID-19, а також з метою ефективного консульського обслуговування громадян, ГКУ в Неаполі просить співвітчизників заздалегідь повідомити про свої наміри отримати консульські послуги, а також узгодити час прийому та інші аспекти оформлення документів за номерами телефонів:

3459177441 – Українсько-італійська культурна асоціація регіонів Апулія та Базіліката (Олена Балан, м.Барі),

081 787 54 33 – Генеральне консульство України в Неаполі.

Запис здійснюється виключно на безоплатній основі.

Оплата буде стягуватися лише за консульські послуги, які вчинятимуться під час виїзного консульського обслуговування та здійснюватимуться виключно банківською карткою (картка-банкомат, кредитна, препагата) через наявний під час прийому термінал POS відповідно до існуючих тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського збору»).

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