У листопаді в Барі відбудеться виїзне консульське обслуговування

14 листопада 2020 р. у приміщенні Почесного консульства України в Барі за адресою: Stradella Palumbo, 5 – Bari відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України в регіоні Апулія представниками Генерального Консульства України в Неаполі.
Про це повідомляє Генеральне Консульство України в Неаполі.
Буде можливо отримати наступні консульські послуги:
- оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
- заповнення заяви на обробку персональних даних;
- оформлення довідки на шлюбну правоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);
- постановка/зняття з консульського обліку;
- дії з питань громадянства (реєстрація набуття громадянства дітей, народжених в Італії, поновлення, вихід);
- нотаріальні дії (доручення, заяви та ін.);
- інші питання консульсько-правового характеру.
Перелік документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можна ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”
Запис на прийом
У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною із розповсюдженням COVID-19, а також з метою ефективного консульського обслуговування громадян, ГКУ в Неаполі просить співвітчизників заздалегідь повідомити про свої наміри отримати консульські послуги, а також узгодити час прийому та інші аспекти оформлення документів за номерами телефонів:
- 3459177441 – Українсько-італійська культурна асоціація регіонів Апулія та Базіліката (Олена Балан, м.Барі),
- 081 787 54 33 – Генеральне консульство України в Неаполі.
Запис здійснюється виключно на безоплатній основі.
Оплата буде стягуватися лише за консульські послуги, які вчинятимуться під час виїзного консульського обслуговування та здійснюватимуться виключно банківською карткою (картка-банкомат, кредитна, препагата) через наявний під час прийому термінал POS відповідно до існуючих тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського збору»).
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